« Le Web gratuit existait déjà bien avant le "Web financé par la pub" et continuera d'exister ».

Tout le reste (en particulier le discours des « BigTech » selon lequel le Web ne peut continuer ou s'améliorer sans la pub) n'est que fiction ou « histoire révisionniste ».

👏

